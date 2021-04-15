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США вышлют десять российских дипломатов

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Фото: J. David Ake / AP

США высылают десятерых российских дипломатов, сотрудников российского представительства в Вашингтоне, в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По данным американской стороны, среди них есть те, кто сотрудничал с российской разведкой. О том, что новые санкции против РФ касаются ее предполагаемой разведывательной и дестабилизирующей деятельности, сообщали СМИ еще до официального заявления властей США.

Ранее 15 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена задействует союзников среди стран Европы для введения новых санкций против России.

Тогда же агентство Bloomberg сообщило, что США планируют выслать из страны десять российских дипломатов и ввести новые санкции против физических и юридических лиц из России

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