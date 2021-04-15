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США задействуют страны Европы для новых санкций против России

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена задействует союзников среди стран Европы для введения новых санкций против России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

«Администрация, как ожидается, объявит о мерах против России в четверг и координирует свои действия с европейскими союзниками», — рассказал телеканалу близкий к вопросу источник.

Ранее 15 апреля агентство Bloomberg сообщило, что США вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. Такие меры станут ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и приписываемые ей хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможность отключения России от международных платежных систем. По его словам, такая вероятность существует, поскольку введение санкций в отношении России является «достаточно непредсказуемым процессом». При этом Песков выразил уверенность, что в случае такого развития событий россияне смогут пользоваться картами отечественной платежной системы «Мир», которая «уже достаточно окрепла».

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