Появились подробности санкций США против госдолга России

Будущие новые санкции США против российского госдолга по-прежнему будут затрагивать только первичное размещение государственных облигаций РФ. О подробностях готовящихся ограничений рассказало издание The Wall Street Journal.

С 14 июня американские банки не смогут покупать госдолг напрямую у Центробанка и Минфина России, однако на вторичном рынке они все еще смогут покупать и продавать российские гособлигации. С 2019 года они не могут участвовать в первичном размещении евробондов (российского госдолга в валюте), теперь санкции распространятся и на ОФЗ, то есть рублевые облигации.

О том, что новые антироссийские санкции США могут включать ограничения, связанные с российским суверенным долгом, стало известно ранее 15 апреля.

Bloomberg сообщило, что США вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. Такие меры станут ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и приписываемые ей хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможность отключения России от международных платежных систем. По его словам, такая вероятность существует, поскольку введение санкций в отношении России является «достаточно непредсказуемым процессом». При этом Песков выразил уверенность, что в случае такого развития событий россияне смогут пользоваться картами отечественной платежной системы «Мир», которая «уже достаточно окрепла».