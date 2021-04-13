Кремль допустил отключение России от западных платежных систем

В Кремле допускают, что Россия может быть отключена от западных платежных систем. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По его словам, отечественная система «Мир» уже достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение. «Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться», — признал Песков.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказывал, что Москва видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем.

Заместитель главы МИД Александр Панкин в свою очередь допускал появление в России альтернативы платежной системе SWIFT. «Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — говорил он. В Кремле, рассуждая о санкциях США, допускали, что Россию могут отключить от SWIFT.

В начале марта стало известно, что российская платежная система «Мир» с 27 апреля начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Причиной такого шага называется «минимизация риска осуществления сомнительных переводов денежных средств».