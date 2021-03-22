Лавров заявил о необходимости отходить от западных платежных систем и доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снизить зависимость страны от контролируемых Западом международных платежных систем. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ, беседа опубликована на сайте МИД.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — сказал он.

Лавров отметил, что «жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры». По его словам, они нацелены на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран.

1 марта сообщалось, что российская платежная система «Мир» с 27 апреля начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Причиной такого шага называется «минимизация риска осуществления сомнительных переводов денежных средств». Как пояснила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева, таким образом система заблокирует пополнение кошельков в онлайн-казино, букмекерских конторах и «других игроков серого рынка».