Россиянам усложнят доступ к онлайн-казино

Платежная система «Мир» с 27 апреля начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разосланный в банки технологический бюллетень.

Причиной такого шага называется «минимизация риска осуществления сомнительных переводов денежных средств». Как пояснила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева, таким образом система заблокирует пополнение кошельков в онлайн-казино, букмекерских конторах и «других игроков серого рынка».

28 февраля сообщалось, что в скором будущем в мобильном приложении бесконтактной оплаты Apple Pay появится возможность привязывать карты российской платежной системы «Мир».

Платежная система «Мир», оператором которой выступает Национальная система платежных карт (НСПК), была создана в 2014 году после того, как международные платежные системы Visa и Mastercard временно прекратили обслуживание карт попавшего под санкции СМП банка.

Основным аргументом для внедрения новой системы стало повышение безопасности платежей и клиентов. Согласно закону, на карты «Мир» начисляются зарплаты работников бюджетных учреждений, а также социальные выплаты.