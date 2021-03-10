Из России уйдет последняя иностранная система денежных переводов

Единственная официально зарегистрированная в России иностранная система денежных переводов MoneyGram уходит из страны, пишет «Коммерсантъ».

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Она подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и прекратит самостоятельную работу на рынке, пишет издание. MoneyGram заключила соглашение с платежной системой «Золотая корона», теперь все переводы в Россию станут идти через ее пункты выдачи.

Такое решение может быть связано с ужесточением требований ЦБ: в прошлом году операторов иностранных платежных систем, обязали создавать всю инфраструктуру в России, в частности расчетный и процессинговый центры. По мнению экспертов, последние годы игроки рынка вынуждены конкурировать не столько между собой, сколько с государственными инфраструктурными проектами (например, с системой быстрых платежей ЦБ).

Американская MoneyGram является одним из лидеров на мировом рынке денежных переводов и работает в 200 странах. По экспертным оценкам, она занимает второе место в мире после Western Union.

Ранее PayPal отказался от внутренних переводов в России. Компания пошла на такой шаг из-за смены бизнес-модели в стране. В прошлом году прибыль сервиса по внутрироссийским операциям составила всего четыре процента.