ЦБ поторопил банки с подключением Системы быстрых платежей

Центробанк России поторопил кредитные организации с подключением сервисов к Системе быстрых платежей. Соответствующее письмо регулятор разослал банкам, сообщает РБК со ссылкой на данный документ, подлинность которого подтверждена источниками издания.

Так, ЦБ попросил банки ускорить подключение к системе платежей по QR-кодам, переводов от юрлиц физлицам и переводов между физлицами по запросу получателя средств. Как следует из текста письма, большинство кредитных организаций запланировали внедрение этих процессов близко к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление соответствующих услуг клиентам.

«Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения», — сообщается в документе. В беседе с изданием представитель регулятора отметил, что системно значимые кредитные организации должны внедрить систему к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года.

К настоящему времени оплату по QR-коду и переводы от юридических лиц физическим ввели 42 банка, включая девять системно значимых.

Ранее сообщалось, что россиянам могут начать по-новому перечислять заработные платы. В Центробанке обсуждают возможность делать это по номеру телефона через систему быстрых платежей. Пилотный проект хотят запустить уже в 2022 году.