Центробанк решил разобраться с банками и Системой быстрых платежей

Банк России с 1 октября 2021 года собирается установить суточный лимит на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне не менее 150 тысяч рублей. Требование прописано в проекте указания регулятора.

Таким образом ЦБ решил разобраться с финансовыми организациями, которые устанавливают заградительные лимиты и тарифы, мешающие нормальному функционированию системы.

Изменения коснутся крупнейших банков страны. В частности, у Сбера суточный лимит на переводы через СБП установлен в размере 50 тысяч рублей, в ВТБ суточный лимит составляет 150 тысяч, но месячный — два миллиона, то есть может быть исчерпан менее чем за полмесяца.

В Тинькофф банке условия жестче. Суточный лимит — 150 тысяч, но месячный — 1,5 миллиона, причем в сутки можно совершить не более 20 переводов.

Система быстрых платежей запущена в начале 2019 года. По состоянию на начало февраля к ней не подключились 4 из 195 банков с универсальной лицензией. В общей сложности участниками системы являются 211 организаций. Сбер подключился к ней в мае прошлого года.

В марте 2020 года Центробанк запретил банкам брать комиссии с клиентов за переводы через СБП, если те в месяц не превышают 100 тысяч рублей. Для трансакций, выходящих за лимит, комиссия не может быть больше 0,5 процента от суммы перевода и 1,5 тысячи рублей.