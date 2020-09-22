Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

В России нашли способ побороть зарплатное рабство. В системе быстрых платежей (СБП) российских банков полномасштабно начал работать новый сервис — переводы от компаний в адрес физических лиц. Об этом пишут «Известия».

Новый инструмент позволит работодателям перечислять заработные платы сотрудникам по номеру телефона. Микрофинансовые организации смогут через СБП перечислять клиентам кредитные деньги, а магазины — при необходимости делать возвраты.

Как рассказала директор по развитию «Делобанка» Ирина Кузьмина, новый сервис можно использовать для любых целевых переводов от компаний физическим лицам. Например, для перечисления денежных призов за участие в акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций. «Механизм будет востребован также микрофинансовыми организациями при выплате займов клиентам», — пояснила она.

В марте Центробанк захотел разрешить россиянам переводить друг другу суммы до двух миллионов рублей в рамках системы быстрых платежей. Кроме того, с февраля 2021 года станет доступна оплата товаров и услуг по QR-кодам, с сентября того же года — периодические платежи. С января 2022-го граждане смогут получать переводы от юридических лиц, в том числе от брокеров и управляющих компаний.