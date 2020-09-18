ВТБ запустил для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду

ВТБ запускает для всех клиентов среднего и малого бизнеса новое мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR». Оно позволит предпринимателям принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Мы активно развиваем экосистему современных цифровых сервисов для среднего и малого бизнеса и запускаем еще один, который расширит возможности наших клиентов в части взаиморасчетов с покупателями и поможет использовать не только уже популярный в России эквайринг, но и новый мобильный сервис для экономичного и моментального приема платежей. С помощью "ВТБ Бизнес QR" клиенты смогут легко и быстро принимать платежи у физических лиц и делать это там, где им это удобно, ведь для приема оплаты потребуется только смартфон», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Для приема платежей по QR-коду предпринимателям необходимо иметь расчетный счет в банке ВТБ и установить на свой смартфон приложение «ВТБ Бизнес QR», никакого дополнительного оборудования не потребуется. Принимать платежи можно моментально — сразу же после регистрации в приложении, пользователям будет доступен статус операций онлайн.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП), которые являются самозанятыми, функционал сервиса дополнительно позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, создавать квитанции для уплаты налогов.

По результатам проведенного пилота в приложении «ВТБ Бизнес QR» уже зарегистрировались клиенты из 34 городов России. В топ-3 регионов по количеству пользователей вошли Санкт-Петербург (20 процентов), Москва (13 процентов) и Новосибирск (11 процентов). Чаще всего приложением пользуются рестораны и кафе, представители непродовольственного ритейла, автомастерские, а также парикмахерские и салоны красоты. Размер максимальной транзакции составил 200 тысяч рублей, средний чек — 3 тысячи рублей.