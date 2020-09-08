Глава ВТБ отметил нежелание властей привлекать инвесторов в крупные проекты

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин высказал сожаление, что государственные структуры отказываются от привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. Об этом он заявил в ходе Московского финансового форума. В качестве примера он привел проект строительства трассы «Москва — Казань» (часть транспортного коридора «Европа – Западный Китай»).

«Мы знаем, что сегодня, допустим, в нацпроекте по инфраструктуре было заложено чуть ли не 3 триллиона денег частных инвесторов. Но мы не видим сегодня желания со стороны правительственных структур сильно привлекать туда деньги. Пример простой: мы 1,5 года проработали над проектом ГЧП Москва — Казань — строительство автодороги — сейчас нас оттуда очень плавно и жестко выкинули. То есть частный капитал там не участвует, там участвуют только государственные деньги на самом деле», — сказал Костин.

Он отметил, что группа ВТБ всегда была «активным сторонником государственно-частного партнерства». «Мы очень крупные проекты делали в области инфраструктуры — аэропорт Пулково, Западный скоростной диаметр в Питере — это вообще такая уникальная дорога. Вкладывали огромные деньги. Привлекали деньги иностранных инвесторов, российских, международных». Однако сейчас банк не видит «ни одного проекта, который государство предлагало бы частным инвесторам на базе государственно-частного партнерства», — подчеркнул Костин.

По его словам, «это будет большая ошибка, если мы не сумеем возобновить и даже активизировать» ГЧП.

Протяженность новой скоростной автотрассы Москва-Казань должна составить 729 километров, из которых 142 километра пройдут по территории Татарстана. Новая магистраль должна стать дублером трассы М-7 «Волга», которая на значительной части проходит через населенные пункты.

Проект оценивается в 600 миллиардов рублей — свыше 200 миллиардов из них планировалось привлечь из внебюджетных средств. ВТБ планировал принять участие в реализации 3 участков. В 2019 на открытии дороги Москва-Санкт-Петербург было ГК Автодор и ВТБ подписали соглашение о взаимодействии по подготовке и реализации строительства автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань на участке от Орехово-Зуево до Арзамаса протяженностью около 350 километров.

Соглашение было анонсировано в присутствии президента РФ Владимира Путина. Трасса Москва-Казань должны стать частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай (ЕЗК). Первым участком этого маршрута стало уже открытое скоростное шоссе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, в реализации которого приняла участие группа ВТБ. Группа ВТБ существует на рынке ГЧП с 2007 года и привлекли в подобные проекты более 17 миллиардов долларов.

