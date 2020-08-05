ВТБ снизил ставки по ипотеке

Российский банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке в рамках всех базовых программ кредитования. Размер снижения составил 0,5 процентного пункта, говорится в сообщении на сайте банка.

Оформить кредиты на приобретение готового или строящегося жилья, а также рефинансировать действующую ипотеку другого банка в ВТБ теперь можно по ставке от 7,4 процента годовых. Минимальная ставка доступна при покупке квартиры с первоначальным взносом от 50 процентов или семьям, у которых с 1 января 2020-го родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов минимальная ставка равна 8,1 процента.

По программе дальневосточной ипотеки ставка снижена до 1 процента. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Ранее сообщалось, что к концу июля 2020-го средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки в России, составил 63,3 тысячи рублей. С начала года этот показатель снизился на 10 процентов (в январе — 70,7 тысячи рублей). Основной причиной сокращения рекомендованного дохода стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,6 процентного пункта.

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