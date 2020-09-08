Объявлена полная концертная программа FORMULA 1 ВТБ Гран-При России 2020

Промоутер гонок «Формулы 1» в Сочи, АНО «РОСГОНКИ», объявила расписание FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020, который пройдет с 24 по 27 сентября 2020 года на Сочи Автодроме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе «РОСГОНОК».

В рамках гоночного этапа пройдут соревнования двух гоночных серий. Россию в «Формуле 1» Россию будет представлять Даниил Квят. Роберт Шварцман («Према»), Никита Мазепин («Хайтек») и Артем Маркелов (ХВА) выступят в «Формуле 2».

Роберт Шварцман является членом академии пилотов «Феррари» и считается претендентом на участие в «Формуле 1» уже в 2021 году. По итогам прошлого года специализированные медиа назвали его самым перспективным гонщиком молодежных серий. В сезоне 2020 года Шварцман выступает успешно. Он одержал три победы и в данный момент занимает третье место.

Никита Мазепин выступает в «Формуле 2» второй год. В нынешнем сезоне он добился серьезного прогресса. На его счету уже есть одна выигранная в гонка, и в общем зачете он имеет шансы занять самые высокие места. У Мазепина также есть опыт тестов на машинах команд «Формулы 1» «Мерседес» и «Форс Индия». Артем Маркелов является одним из самых опытных пилотов «Формулы 2». За все время выступлений в серии он выиграл 8 гонок, а в 2017 году занял второе место в общем зачете. Также на счету Маркелова есть опыт тестов и участия в пятничных свободных заездах Гран-при России 2018 в составе команды «Рено» в Формуле 1.

У российских гонщиков есть все предпосылки для отличного выступления во время этапа Формулы 2 в Сочи, подчеркнули в пресс-службе «РОСГОНОК».

На российском этапе чемпионата мира «Формулы 1» запланирована обширная развлекательная программа с концертами известных исполнителей. В Олимпийском парке будет открыто множество площадок, где взрослые и дети смогут провести время.

В 2020 году «Формула 1» празднует 70 лет со дня проведения первого Гран-при в рамках чемпионата мира. За это время она превратилась в одно из самых популярных спортивных соревнований на планете и завоевала огромную аудиторию. Гран-при России пройдет уже в седьмой раз. Несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году организаторы российского этапа первыми подтвердили проведение гонки со зрителями. Для гостей подготовлена обширная программа развлечений.

Гран-при России станет крупнейшим спортивным событием в стране в 2020 году. Этап чемпионата мира за прошедшие годы уже стал визитной карточкой Сочи, а его посещение превратилось в традицию для многих болельщиков.