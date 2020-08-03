Пилот «Формулы-1» изучил идеи Black Lives Matter и перестал преклонять колено

Датский пилот Кевин Магнуссен, выступающий в команде Haas в «Формуле-1», изучил идеи движения Black Lives Matter и перестал преклонять колено. Об этом сообщает GrandPX.

«Я не могу полностью поддерживать это движение», — заявил Магнуссен. Он подчеркнул, что выступает против расизма, но остальные идеи организации не разделяет. «Считаю, что каждый гонщик может выражать свои мысли так, как захочет», — заключил датчанин.

Уточняется, что расовое неравенство — не единственная проблема, обозначенная Black Lives Matter. Движение также выступает в поддержку трансгендеров и цисгендеров и требует снизить ядерный потенциал стран Запада.

21 июля немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель поддержал недовольство британского гонщика Mercedes Льюса Хэмилтона организацией акции по борьбе с расизмом перед стартом Гран-при «Формулы-1» в Венгрии. Он заявил, что пилотам дали слишком мало времени, из-за чего акция прошла в спешке.

Гонщики не смогли провести полноценную акцию по борьбе с расизмом 19 июля. При этом на первых двух этапах сезона-2020 некоторые пилоты вставали на одно колено за 15 минут до старта гонки.