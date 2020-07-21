Гонщики «Формулы-1» пожаловались на организацию акции по борьбе с расизмом

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель поддержал недовольство британского гонщика Mercedes Льюса Хэмилтона организацией акции по борьбе с расизмом перед стартом Гран-при «Формулы-1» в Венгрии. Его слова приводит F1i.

«Было очень мало времени, акция прошла в спешке. Пилоты только начали собираться», — подчеркнул Феттель. Хэмилтон ранее пожаловался на то, что пилоты не успели встать на одно колено, так как заиграл гимн страны-хозяйки этапа.

Немец добавил, что надеется на разрешение этой ситуации. «Думаю, нам стоит более тщательно обсудить это между собой», — заметил он.

Гонщики не смогли провести полноценную акцию по борьбе с расизмом 19 июля. При этом на первых двух этапах сезона-2020 некоторые пилоты вставали на одно колено за 15 минут до старта гонки. Это также происходило перед тем, как над трассой включали национальный гимн.

При этом российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят посчитал акцию с преклонением колена противоречащей русскому менталитету. Он отметил, что каждый борется с расизмом по-своему.