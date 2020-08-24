Команды «Формулы-1» напугало решение допустить зрителей на Гран-при Сочи

Команды «Формулы-1» напугало совместное решение руководства серии и организаторов Гран-при Сочи о допуске зрителей на гонку. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, речь идет о нескольких командах. Каких конкретно — не уточняется. Коллективы в условиях пандемии коронавируса опасаются за здоровье своих пилотов и сотрудников.

В Сочи в рамках Гран-при рассчитывают принять до 30 тысяч зрителей. При этом болельщики могут присутствовать только на трибунах. Традиционные для соревнований автограф-сессии и прогулки по пит-лейну не состоятся. В этом году российский Гран-при пройдет с 25 по 27 сентября.

«Формула-1» отменила 11 стартов из-за пандемии. Организация отказалась от гонок в Австралии, Франции, Нидерландах, Азербайджане, Сингапуре и Японии. Обновленный календарь состоит из 13 этапов. Финальные гонки пройдут в середине декабря в Бахрейне и Абу-Даби.