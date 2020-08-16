Рекорд Шумахера пал

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл шестой этап чемпионата «Формула-1» — Гран-при Испании. Об этом сообщается в Twitter чемпионата.

Хэмилтон поднялся на подиум «Формулы-1» в 156-й раз в карьере. Таким образом пал рекорд немецкого пилота Михаэля Шумахера — в его активе 155 подиумов.

Вторым на Гран-при Испании стал голландец из Red Bull Макс Ферстаппен, третьим — напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас.

19 июня Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по количеству побед на одном этапе. Он в восьмой раз в карьере выиграл гонку в Будапеште, а немец восемь раз выигрывал этап во Франции. Тем не менее другое достижение Шумахера по количеству побед в сумме пока никому превзойти не удалось. На его счету 91 выигранный старт, в то время как Хэмилтон приходил к финишу первым 88 раз.

Также в июне сообщалось, что Шумахер в ближайшее время перенесет экспериментальную операцию по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Операция направлена на восстановление нервной системы спортсмена.

Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому. Семья спортсмена не распространяется о его состоянии здоровья.