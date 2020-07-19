Рекорд Шумахера повторили

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хэмилтон в восьмой раз в карьере выиграл гонку на трассе «Хунгароринг» в Будапеште. Таким образом, он сравнялся с Шумахером по количеству побед на одном и том же этапе Гран-при. Немец восемь раз выигрывал этап во Франции.

Вторым финишировал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим стал напарник Хэмилтона — Валттери Боттас. Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят финишировал 12-м.

10 июня сообщалось, что Шумахер в ближайшее время перенесет экспериментальную операцию по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Операция направлена на восстановление нервной системы спортсмена.

Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому. Семья спортсмена не распространяется о состоянии здоровья немца.