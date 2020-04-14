Чемпионский болид Шумахера выставили на продажу

Чемпионский болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера Reynard 903 выставлен на продажу. Об этом сообщает Motorsport-Total.

Уточняется, что именно на нем в 1990 году спортсмен стал победителем немецкой «Формулы-3» в составе команды WTS. Гоночный автомобиль с двигателем Opel мощностью 185 лошадиных сил полностью готов к работе.

Стоимость болида при этом не названа, но ее можно узнать по запросу.

В январе сообщалось, что продать решили и свежие фото гонщика. Злоумышленники пытались выручить за них миллион фунтов стерлингов. Тогда же нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии Шумахера. По его мнению, облик гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте.

Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Он восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.

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