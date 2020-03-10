Россиянам захотели разрешить переводить друг другу миллионы

Центробанк захотел разрешить россиянам переводить друг другу суммы до двух миллионов рублей в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) до двух миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы», — говорится в сообщении.

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Также регулятор рассказал о сроках внедрения разных типов платежей через СБП. Так, с февраля 2021 года станет доступна оплата товаров и услуг по QR-кодам, с сентября того же года — периодические платежи. С января 2022-го граждане смогут получать переводы от юридических лиц, в том числе от брокеров и управляющих компаний.

СБП была разработана Центробанком в 2018 году и внедрена годом позднее. С начала 2020-го регулятор начал взимать комиссию с банков, подключившихся к системе, что привело к ее перекладыванию на конечных пользователей. С 1 апреля будет возвращена нулевая комиссия.

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