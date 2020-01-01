Банковские переводы по номеру телефона стали платными

Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм».

Ожидается, что кредитные организации также начнут взимать плату со своих клиентов за осуществление быстрых переводов по номеру телефона или другим параметрам. Размер банковской комиссии, которую взимает ЦБ, будет варьироваться от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы перевода.

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По информации издания VC, большинство банков установит комиссию в размере от одного до 1,5 процента, либо вовсе откажется от ее взимания.

В 2019 году для банков действовал льготный период, в течение которого комиссия ЦБ для них была нулевой. При этом некоторые кредитные организации брали плату с клиентов за переводы в рамках СБП.

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