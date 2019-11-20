В России задумали сделать единой стоимость переводов с карт

Центробанк России решил вернуться к обсуждению размера комиссии за переводы внутри одного банка и в другую кредитную организацию. Регулятор хочет выровнять все тарифы. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК рассказал директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников.

С такой инициативой ЦБ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступили еще в прошлом году. В последний раз стороны собирались на заседание в начале этого года, но к каким-либо выводам прийти не смогли.

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Как объяснил Таможников, Центробанк пытается найти баланс в стоимости переводов, чтобы клиентам банков не стало хуже. ФАС также поддержала возобновление дискуссии.

ЦБ предлагает, чтобы комиссии на переводы устанавливал сам банк, но при этом не различал адресата. Другими словами, если комиссия будет нулевая, то сделать перевод бесплатно можно будет куда угодно, а если 0,2 процента, то между клиентами одного банка она будет такой же. По словам Таможникова, Система быстрых платежей (СБП) в принципе решает ту же задачу, но на ее развитие уйдет время, так что процесс можно запустить параллельно.

Представители банков считают, что предложение нуждается в доработке, а в представленном виде оно не учитывает многие факторы и может, напротив, повредить конкуренции и банковскому сектору в целом. Например, банки почти не могут повлиять на комиссию платежной системы, которая вмешивается в межбанковские переводы.

Ранее в Центробанке выступили против рассылки банковских карт по почте. Регулятор назвал такой вариант небезопасным, поскольку он может привести к утечке персональных данных.

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