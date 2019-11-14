ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте

В российском Центробанке считают, что рассылка банковских карт по почте недопустима. В частности, потому, что в таком случае у клиента нет возможности отказаться от карты, передает газета «Коммерсантъ». Более того, указывает издание, такой вариант не безопасен и может привести к утечке персональных данных.

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«Банк не только не обладает возможностью удостовериться в полной сохранности персональных данных клиента и повышает риск их незаконного распространения», — указал представитель Центробанка.

Также один из опрошенных газетой специалистов напомнил о случаях, когда злоумышленники устраивались работать почтальонами, вскрывали письма с банковскими картами, а затем обналичивали деньги.

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В начале ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что массовые утечки персональных данных банковских клиентов в последнее время могли случаться из-за недобросовестности сторонних организаций. Она имела в виду коллекторские агентства и платежные системы.

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