Названа причина утечек данных клиентов банков

Массовые утечки персональных данных банковских клиентов в последнее время могли случаться из-за недобросовестности сторонних организаций, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

К таким организациям, по словам Набиуллиной, относятся платежные системы и коллекторские агентства. Есть ли в их действиях злой умысел или речь идет об уязвимости в работе, глава регулятора не уточнила.

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Также она отметила, что проблему необходимо решать системно, с участием правительства и путем внесения поправок в законодательство. От безопасности персональных данных банковских клиентов зависит доверие россиян к финансовой системе, которая использует современные технологии, отметила Набиуллина.

За последнее время в России произошло сразу несколько случаев утечки персональных данных банковских клиентов. Впоследствии в интернете появлялись объявления о продаже сведений. В первой половине 2019 года ЦБ выявил 13 тысяч таких объявлений.

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