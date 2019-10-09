Банковские карты начали собирать отпечатки пальцев

Крупный британский банк NatWest объявил о запуске трехмесячной испытательной программы по использованию кредитных карт, авторизация в которых проходит по отпечатку пальца, сообщает CNBC.

Карты получили 150 клиентов банка. При бесконтактной оплаты суммы ниже 30 фунтов стерлингов транзакция проходит как обычно, если сумма выше, то надо приложить палец к карте. Для покупки дороже 100 фунтов стерлингов карту надо вставить в терминал и тоже приложить палец. Пин-код необходимо вводить только в банкоматах.

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Как указали в банке, карта позволяет совершать покупки онлайн и принимается любыми действующими терминалами для оплаты.

Отпечатки пальцев пользователи могут зарегистрировать на карте и дома. Когда отпечаток зафиксирован, изменить его уже нельзя. Представители банка подчеркнули, что биометрические данные не передаются куда-либо и не остаются в облачном хранилище.

Директор по инновациям NatWest Джорджина Балкели (Georgina Bulkeley) отметила, что технология авторизации с помощью отпечатка пальцев в ближайшие годы выглядит наиболее перспективным направлением. Она удобнее для пользователей и не требует пин-кода, который можно забыть и который могут украсть.

В августе сообщалось, что Сбербанк собирается ввести услугу оплаты товаров в магазинах с помощью сканирования лица или отпечатка пальца. Для этого покупателю надо будет проходить регистрацию в конкретном магазине, а сами данные можно прикрепить только к конкретной карте.

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