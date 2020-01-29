В России пообещали выдавать зарплаты по-новому

Центробанк пообещал, что россиянам в скором будущем смогут выдавать зарплаты по-новому — без привязки к банковской карте. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на главу департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

По ее словам, механизм будет реализован через Систему быстрых платежей (СБП), запущенную ЦБ в прошлом году. Альтернативой реквизитам банковских карт станет номер телефона сотрудника, который работодатель будет предоставлять банку, где у него открыт расчетный счет.

Планируется, что инициатива будет реализована к концу 2020 года или началу 2021-го. В настоящий момент регулятор обсуждает перспективы и технические аспекты с банками, присоединившимися к СБП, отметила Бакина.

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Начисление зарплаты по номеру телефона позволит избежать так называемого зарплатного рабства — ситуации, когда работник вынужден получать зарплату на карту банка, выбранного работодателем. Новый порядок приведет к тому, что банк работодателя обязан будет перечислять средства на счет в любом банке на выбор получателя.

СБП была создана в начале прошлого года. Через нее клиенты банков могут переводить деньги между картами, не используя их реквизиты, — по одному из параметров, самым популярным из них является номер телефона. С начала 2020 года обслуживание в СБП стало платным для банков.

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