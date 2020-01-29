В низкой безработице в России нашли подвох — она может сопровождаться низкими зарплатами населения, считают авторы аналитического Telegram-канала Райффайзенбанка Focus-Pocus.

Авторы ссылаются на данные Росстата, согласно которым уровень безработицы в России находится вблизи исторических минимумов — на уровне 4,5 процента. «Однако, как мы полагаем, высокая занятость сопровождается низкими зарплатами, что в результате дает существенную экономию на оплату труда компаний», — говорится в сообщении.

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По подсчетам аналитиков, в 2019 году совокупные расходы российских компаний (включая теневой сектор) на оплату труда достигли уровня 2013 года. При пересчете в доллары наблюдается существенное снижение совокупных зарплат — до уровня 2007 года.

«Так или иначе, налицо явное отсутствие устойчивого роста совокупных расходов на оплату труда (в реальном выражении), в условиях чего снижать количество персонала нет смысла. Последнее и является, на наш взгляд, фактором улучшения цифр по безработице», — отмечают авторы.

По их словам, в России наблюдается рост числа людей, работающих неполный день, что также негативно сказывается на общих показателях уровня зарплат.

Согласно данным Росстата, в ноябре 2019 года уровень безработицы в России составил 4,6 процента. Самые высокие показатели были зафиксированы в январе и феврале — 4,9 процента, самые низкие — в августе (4,3 процента).

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