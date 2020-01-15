В Госдуме оценили шансы потерять работу из-за роботов

В будущем многие профессии в России станут невостребованными, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.

«Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут не востребованы», — оценил депутат. По его словам, если в будущем у работника не будет желания получать дополнительное образования для соответствия требованиям, это приведет к отсутствию к нему интереса как к работнику.

Нилов также отметил, что от появления роботов миллионы граждан не смогут потерять работу в один миг. Он заверил, что всегда есть шансы добиться успеха на рынке труда, если заняться самообразованием.

Материалы по теме Увольтесь сами Кто потеряет работу из-за нашествия роботов

Так парламентарий прокомментировал слова главы Минтруда Максима Топилина о том, что не стоит пугать граждан роботизацией и последующей за ней массовой безработицей.

В сентябре сообщалось, что к 2030 году компетенции 45,5 процента россиян окажутся невостребованными. Согласно исследованию экспертов, в таких отраслях, как гостиничный и ресторанный бизнес, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, розничная торговля и добыча полезных ископаемых больше половины работы смогут выполнять роботы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



