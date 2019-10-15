Сбербанк и Microsoft будут обучать роботов для работы в банке

Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research запустили совместное исследование применения искусственного интеллекта для задач робототехники. Система в будущем должна помогать работникам банковской сферы. Об этом говорится в заявлении банка, поступившем в «Ленту.ру».

«Система призвана облегчить труд и обеспечить безопасность оператора кассово-инкассаторского центра при разгрузке мешков с монетами с передвижной тележки, что приведет к повышению эффективности работы банка», — говорится в заявлении.

В рамках исследования Сбербанк и Microsoft планируют научить роботов манипулировать объектами физического мира так же, как это делает человек. Инженеры-исследователи кредитного учреждения будут работать вместе со своими коллегами из Microsoft Research в США.

Как отметил глава Сбербанка Герман Греф, искусственный интеллект и робототехника являются стратегическим направлением современных исследований как для коммерческих компаний, так и для государственных научных центров. Он отметил, что кредитное учреждение взяло на себя лидерство по искусственному интеллекту в нацпроекте «Цифровая экономика», и поэтому для банка «очень важно использовать лучший мировой опыт в этой сфере».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!