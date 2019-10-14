Российской робототехнике предсказали бурный рост

Российский рынок решений в области робототехники и сенсорики к 2024 году вырастет на три четверти по сравнению с нынешними показателями, говорится в дорожной карте развития «сквозной» цифровой технологии «системы распределенного реестра», опубликованной на сайте Минкомсвязи.
В документе указано, что объем российского рынка робототехники к 2024 году должен вырасти с нынешних 10 миллиардов рублей до 17,4 миллиарда. Ожидается, что среднегодовые темпы роста составят около 10 процентов.
При этом рост числа российских робототехнических и сенсорных технологий, используемых на мировом рынке, будет еще более бурным, прогнозируют эксперты Минкомсвязи — с 16 систем в 2019 году до 80 в 2024-м.
Также ожидается повышение качества конечных технологий: «Так, в 2018 году только шесть процентов технических решений (семь из 110) в области робототехники и сенсорики были доведены до получения международных патентов. В 2024 году этот показатель планируется увеличить до 10 процентов».
Ожидается, что на развитие робототехники к 2024 году будет выделено 28,8 миллиарда рублей из бюджета и 73,8 миллиарда из других источников.