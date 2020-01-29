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В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе

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В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор ВШЭ, научный руководитель фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Симон Кордонский.

«Среди тех, кто "ходит на работу", опять появились кассы взаимопомощи, — сказал он. — С каждой получки люди сдают какую-то часть своей зарплаты в общую кассу. И либо по очереди, либо в случае чрезвычайной ситуации члену коллектива выплачивается некая сумма».

Также он рассказал, как кризис 2014 года, а также действия правительства по налогообложению и другие меры контроля за заработком россиян повлияли на самозанятых и так называемых «промысловиков» — людей, которые работают за наличные, стараются не платить в государственные фонды и не взаимодействовать с государством.

«Люди, которые жили извозом, например, после введения системы "Платон", то есть оплаты проезда по федеральным трассам, вынуждены были изменить свой промысел. "Платон" следит за большегрузами от 12 тонн. С этих машин дальнобойщики перешли на пятитонники», — рассказал профессор.

Также, по мнению Кордонского, в России появляются технологии обхода касс. «После внедрения разных регуляторных инноваций закрылось порядка 400 тысяч малых предприятий. Но люди с этих исчезнувших предприятий никуда не нанимаются на работу, значит куда-то уходят в тень, промышляют», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Другие россияне, по его словам, научились постоянно брать кредиты в официальных и неофициальных микрофинансовых организациях, чтобы поднять свой уровень жизни. «То есть довольно ловко во всем этом ориентируются. И люди, что удивительно, берут микрокредиты не на еду, а на какие-то сторонние нужды: телефон, бытовая техника и прочее, — отметил Кордонский. — Прихлопнут микрокредитование — потребность в финансовых ресурсах не исчезнет, появятся черные подпольные кассы, например».

Ранее Счетная палата пришла к выводу, что одной из главных причин недостаточного экономического роста в России является слабое развитие финансового рынка из-за неверной политики Центробанка — регулятор не добился выполнения ключевых отраслевых показателей, выяснили аудиторы.

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