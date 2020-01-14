Кудрин призвал раздавать деньги для борьбы с бедностью

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал отказаться от изменений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для борьбы с бедностью и вместо этого раздавать деньги в виде целевых субсидий, сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что приветствует любое снижение налогообложения, но к поддержке бедных граждан это не имеет отношения. По словам Кудрина, в первую очередь в список людей со слишком низкими доходами попадают семьи с детьми, где родители либо не имеют достаточных зарплат, либо по тем или иным причинам не могут работать.
Таким образом, добавил он, отмена НДФЛ не позволит самым бедным повысить свои доходы и пройдет незаметно для них. «Я бы сегодня видел более эффективными инструментами субсидии по признаку доходности на душу в семье», — объяснил глава Счетной палаты.
Ранее группа депутатов предложила освободить от НДФЛ граждан, чей доход меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). С 1 января МРОТ установлен на уровне 12 130 рублей, значит, предложение касается тех, кто получает менее 24 260 рублей в месяц. В пояснительной записке отмечалось, что в 2019 году количество бедных в России увеличилось по сравнению с тем же периодом 2018 года, поэтому необходимо принимать меры.
До этого такую идею назвал позитивной для экономики страны глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, предположил, что изменения не всем понравятся. Поскольку многие граждане, субъективно считающие себя бедными, могут возмутиться, что им налоги сохранили.