Кудрин призвал раздавать деньги для борьбы с бедностью

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал отказаться от изменений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для борьбы с бедностью и вместо этого раздавать деньги в виде целевых субсидий, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что приветствует любое снижение налогообложения, но к поддержке бедных граждан это не имеет отношения. По словам Кудрина, в первую очередь в список людей со слишком низкими доходами попадают семьи с детьми, где родители либо не имеют достаточных зарплат, либо по тем или иным причинам не могут работать.

Материалы по теме Перестраховались Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец

Таким образом, добавил он, отмена НДФЛ не позволит самым бедным повысить свои доходы и пройдет незаметно для них. «Я бы сегодня видел более эффективными инструментами субсидии по признаку доходности на душу в семье», — объяснил глава Счетной палаты.

Ранее группа депутатов предложила освободить от НДФЛ граждан, чей доход меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). С 1 января МРОТ установлен на уровне 12 130 рублей, значит, предложение касается тех, кто получает менее 24 260 рублей в месяц. В пояснительной записке отмечалось, что в 2019 году количество бедных в России увеличилось по сравнению с тем же периодом 2018 года, поэтому необходимо принимать меры.

До этого такую идею назвал позитивной для экономики страны глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, предположил, что изменения не всем понравятся. Поскольку многие граждане, субъективно считающие себя бедными, могут возмутиться, что им налоги сохранили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!