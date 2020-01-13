Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы, сообщили в пресс-службе главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, передает РИА Новости.

В документе говорится, что освобождение от уплаты налога будет эффективной мерой поддержки малоимущих граждан. По мнению депутатов, это увеличит покупательской способность населения, что, в свою очередь, поспособствует экономическому росту.

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