В России повысили зарплаты

В России повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующий закон в конце декабря подписал президент Владимир Путин.

Повышение составило 850 рублей, или 7.5 процента. С 1 января федеральный МРОТ для трудоспособного населения составляет 12130 рублей в месяц.

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По закону, размер МРОТ устанавливается ежегодно и не может быть ниже величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Такой порядок действует с 2018 года.

При этом Путин в декабре пообещал подумал об изменении правил — в пользу увеличения МРОТ на размер подоходного налога, который сейчас не учитывается. Из-за этого человек может получать зарплату выше уровня МРОТ, которая после вычета налога опускается ниже него.

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