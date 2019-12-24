Совет Федерации одобрил увеличение МРОТ

Совет Федерации одобрил закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам, вице-спикера Галины Кареловой, это повлечет за собой рост не только заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат. В частности, размер МРОТ влияет на размер пособия по беременности и по уходу за ребенком, а также на оплату больничного.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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