Путин повысил минимальную зарплату россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 28 декабря.

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12 декабря Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении минимальной зарплаты до 12 130 рублей. В настоящий момент МРОТ равняется 11 280 рублям. Повышение затронет около 3,2 миллиона человек.

Последний раз МРОТ поднимали в 2018 году. Тогда же его приравняли к величине прожиточного минимума.

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