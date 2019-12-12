Минимальные зарплаты россиян повысили на 850 рублей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В настоящее время размер минимальной зарплаты составляет 11 280 рублей. С принятием законопроекта он увеличится на 7,5 процента — до 12 130 рублей (прибавка составила 850 рублей). Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. До этого МРОТ увеличивался в 2018 году.

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С 2018 года МРОТ приравнен к величине прожиточного минимума. Он устанавливается на весь год и соответствует прожиточному минимуму за второй квартал предыдущего года. При этом МРОТ не может быть снижен.

Ранее сообщалось, что в России растет число компаний, готовых повышать зарплату сотрудникам. Более трети (35 процентов) опрошенных заявили, что точно не будут повышать зарплаты в следующем году. Это на 21 процентный пункт меньше, чем во время прошлогоднего опроса. При этом о намерении повысить оклады рассказали 25 процентов респондентов (против 18 процентов год назад).

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