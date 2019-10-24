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В России повысили минимальную зарплату

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей, сообщает ТАСС.

Сейчас МРОТ равняется 11 280 рублям. Повышение произойдет с 1 января 2020 года и затронет около 3,2 миллиона человек, половина из которых является госслужащими.

Таким образом, повышение составит 850 рублей, или 7,5 процента. В отдельных регионах рост МРОТ достигнет 2550 рублей за счет районных надбавок и коэффициентов.

По закону МРОТ индексируется ежегодно и равняется прожиточному минимуму во втором квартале предыдущего года.

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