Крупные российские компании поймали на «серых» зарплатах

Уходят от налогов с помощью «серых» зарплат не только мелкие и средние компании, но и крупные, с числом работников более 2,5 тысячи человек. Об этом говорилось на совещании Федеральной налоговой службы (ФНС) с властями Приволжского федерального округа. Сообщение по итогу встречи опубликовано на сайте ведомства.

Замглавы ФНС Светлана Бондарчук рассказала, что даже с учетом кредитов расходы граждан существенно превышают официальные доходы. Если брать регионы из ПФО, то, например, в Татарстане в 2017 году речь идет о превышении на 44,8 процента, в Саратовской области — на 31,5 процента.

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На некоторых предприятиях официальная зарплата опускается ниже уровня МРОТ (11 280 рублей в среднем по России) и даже прожиточного минимума, который устанавливают региональные власти (в Самарской области, к примеру, 8727 рублей).

Также о значительном теневом секторе свидетельствует рост поступлений НДФЛ и страховых взносов, которые прямо связаны с уровнем зарплаты. Они «существенно» отстают от темпов роста собираемости остальных налогов.

В ФНС рассказали, что именно выплата работникам зарплаты явно ниже рынка становится одним из критериев для проверки компании на предмет налогов.

Ранее сообщалось, что объем «серых» зарплат в России достиг 10 триллионов рублей в год. Большинство граждан винят в существовании таких выплат государство.

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