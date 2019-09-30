Подсчитан объем «серых» зарплат в России

Объем так называемых серых зарплат, с которых не идут отчисления и не уплачиваются налоги в России, достиг 10 триллионов рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз, внесенный в Госдуму.

«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе. Также там указано, что такая ситуация ведет к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков.

Материалы по теме Час расплаты Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?

В середине июля вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что по подобным схемам деньги получают порядка 15 миллионов россиян. При этом, большинство граждан винят государство в существовании серых зарплат.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!