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Подсчитан объем «серых» зарплат в России

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Объем так называемых серых зарплат, с которых не идут отчисления и не уплачиваются налоги в России, достиг 10 триллионов рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз, внесенный в Госдуму.

«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе. Также там указано, что такая ситуация ведет к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков.

В середине июля вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что по подобным схемам деньги получают порядка 15 миллионов россиян. При этом, большинство граждан винят государство в существовании серых зарплат.

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