Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, каждый гражданин сможет самостоятельно выбирать, как именно он будет получать информацию о льготах. Сделать это можно будет через портал госуслуг, единый колл-центр или посещение органа власти.

Как отмечает РИА Новости, закон поможет россиянам получить полную информацию о мерах федеральной и региональной господдержки вне зависимости от их местоположения.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года.

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