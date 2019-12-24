Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Матвиенко раскрыла цель законопроекта о домашнем насилии
«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать
Застрявший под мостом самолет без крыльев сняли на видео
Российский боец MMA раскрыл причину драки с тремя хулиганами
Племянника главного авторитета Азербайджана ударили ножом в турецком ресторане
Генерала с заместителем задержали после масштабных обысков в российской таможне
В Одессу зашел американский эсминец
России предложили новый способ обойти санкции США
В Москве растаял главный каток России 
Новости партнеров

Кремль отреагировал на идею отмены НДФЛ для малоимущих

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

В Кремле пока нет позиции по идее отмены налога на доходы физлиц для малоимущих граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О реакции администрации главы государства сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря.

Он отметил, что предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, допустившей освобождение от НДФЛ лиц, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), требует экспертной оценки.

Ранее во вторник спикер верхней палаты парламента, озвучивая данную идею, заявила, что необходимо понять, как компенсировать выпадающие доходы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян
Орешкин высказался об отмене налогов для малоимущих россиян
Власти задумали освободить бедных россиян от налогов
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня
Никита Медведев и его мама

«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»

Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
12:00Сегодня

Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян

11:40Сегодня

В правительстве объяснили отмену экзамена «площадка» для автомобилистов

11:31Сегодня

Матвиенко анонсировала ответные меры на санкции США против «Северного потока-2»

Россия00:0219 декабря
Борис Березовский

«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»

Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
11:13Сегодня

Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

10:57Сегодня

В России захотели сделать обязательной эвакуацию населения в зонах ЧС

10:47Сегодня

Правила посещения пациентов в российских больницах изменятся

Россия13:3019 декабря

«Донбасс порожняк не гонит»

Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
09:44Сегодня

Стало известно о состоянии пилота разбившегося Су-57 в Хабаровском крае

08:43Сегодня

Врачи оказались бессильны перед традиционным атрибутом новогоднего стола

06:12Сегодня

Составлен рейтинг самых ненужных подарков на Новый год

Россия
Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян
Никита Медведев и его мама«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»
Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
В правительстве объяснили отмену экзамена «площадка» для автомобилистов
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Матвиенко анонсировала ответные меры на санкции США против «Северного потока-2»
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады
Все материалы
Мир
Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Балканская Чечня
Ислам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы
Армия Сирии заняла стратегически важную деревню
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Жители бывшей столицы ИГ впервые пообщались с российскими журналистами
Все материалы
Бывший СССР
Рада побила рекорд по нарушениям голосования за день до их криминализации
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
Министр экономики Украины назвал свои «красные линии»
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
Возмущавшийся маленькой зарплатой украинский министр получил меньше своих замов
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС
Все материалы
Экономика
«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать
Обошлось
Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
России предложили новый способ обойти санкции США
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
В России подорожали елочные игрушки
Михаил ГуцериевЧужая игра
С чем связаны обыски в компаниях Михаила Гуцериева
Названы лучшие китайские фейерверки
Все материалы
Силовые структуры
Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
Сергей Ряховский«Я еще вернусь»
Российский маньяк-великан пытал жертв и рубил им головы. Убийцы боялись сидеть с ним в одной камере
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
На московской свадьбе открыли стрельбу
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
Задержанных после избиения полицейских российских школьников отпустили по домам
Все материалы
Наука и техника
Разбившийся Су-57 тестировал двигатель на максимальных режимах
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Озоновый слой оказался серьезно поврежден
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Названа причина крушения Су-57
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Появились подробности крушения Су-57 в Хабаровском крае
Все материалы
Спорт
Российский боец MMA раскрыл причину драки с тремя хулиганами
Месть бывших
«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами
Александра Трусова«Им аплодирует весь мир»
Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
Кадыров заявил об обиде на болеющих по указке фанатов «Ахмата»
Виктор Нечаев (номер 10)«Я сжег советский паспорт»
Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
Соперник Макгрегора ответил на обвинения в согласии «лечь» в бою с ирландцем
Все материалы
Культура
Писательница Джоанна Линдсей умерла от рака легких
Гей, славяне
Чернокожие эльфы и магические оргии в главном фэнтези сезона: стоит ли смотреть «Ведьмака»
Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала
Смотрите это немедленно
На этих фильмах выросло целое поколение: 50 лучших картин десятилетия
Противником Оксимирона в первом за два года баттле стал малоизвестный писатель
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»
Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек
Все материалы
Интернет и СМИ
Financial Times назвала слово года
Война на два фронта
 
Исполнительница роли самой сильной женщины покорила зрителей откровенным нарядом
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
Невесту пристыдили за пивные бутылки на фотографии
Все материалы
Ценности
Названы самые стильные женщины года
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь к празднику
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Телеведущую осудили за слишком глубокое декольте
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
46-летняя бывшая супермодель опубликовала откровенное фото в ванне
Все материалы
Путешествия
Застрявший под мостом самолет без крыльев сняли на видео
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Россияне назвали рейсы с самым высоким риском потери багажа
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Авиакомпания отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Отказавшихся спасти жизнь пенсионеру сотрудников отеля публично пристыдили
Все материалы
Из жизни
Пять посетителей торгового центра попали в больницу после битвы за подарки
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Паб предложил посетителям лизать замороженное пиво
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Голодный крокодил вспорол живот убегающей от него зебре
Все материалы
Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео
Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы
Mercedes-Benz GLB
Тест компактного семиместного кроссовера Mercedes-Benz
Лучшие двигатели года
Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet
Быстрейший внедорожник в мире
Видео: Bentley Bentayga — новая версия Speed, которая обгоняет спорткары
В России запатентовали новую модель Nissan
Ford упростит навигацию на бездорожье
Объявлена стоимость кроссовера Kia Seltos для России
Все материалы
Дом
В России задумали бесплатно давать квартиры многодетным
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Москвичам посоветовали избавляться от квартир
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Квартиры в Москве рекордно подорожали
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы