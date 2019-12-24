Кремль отреагировал на идею отмены НДФЛ для малоимущих

В Кремле пока нет позиции по идее отмены налога на доходы физлиц для малоимущих граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О реакции администрации главы государства сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря.

Он отметил, что предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, допустившей освобождение от НДФЛ лиц, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), требует экспертной оценки.

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Ранее во вторник спикер верхней палаты парламента, озвучивая данную идею, заявила, что необходимо понять, как компенсировать выпадающие доходы.

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