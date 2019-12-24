Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила освобождение малоимущих семей от уплаты НДФЛ. Речь идет о получателях зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря.

«На поверхность выходит требование социальной справедливости. Какая отсечка должна быть? Тут нужно советоваться, думать», — сказала она.

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Матвиенко также подчеркнула, что прежде принятия соответствующих решений необходимо понять, как компенсировать выпадающие доходы.

17 декабря глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал идею отмены НДФЛ для малообеспеченных семей позитивной для экономики страны.

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