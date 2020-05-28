Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

С 27 мая Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей (СБП) от Центробанка. Об этом рассказала первый зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Скоробогатова подчеркнула, что теперь ЦБ ожидает существенный прирост объемов и количества операций. Сбербанк, крупнейшая кредитная организация России, последней из списка системно значимых банков стала участницей СБП.

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В самом Сбербанке также подтвердили факт подключения. В настоящее время сервис доступен в мобильном приложении банка на платформах iOS и Android.

Национальная система платежных карт (НСПК) и Центробанк запустили сервис полтора года назад, в начале 2019 года. Он позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами разных банков.

Первый платеж по СБП через приложение Сбербанка был проведен 31 марта 2020 года. В апреле системой мог пользоваться ограниченный круг клиентов.

Ранее Сбербанк признали самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет. В рейтинге Value Creators компания со средней доходностью за пять лет на уровне 41 процента стала шестой в общем списке и первой среди кредитных организаций.

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