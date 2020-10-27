Россияне полюбили платить за покупки через QR-коды

В октябре 2020 года россияне полюбили платить за покупки в магазинах через QR-коды, выяснил Центробанк, чьи статистические данные приводит РБК.
По сведениям регулятора, в октябре количество транзакций по оплате покупок через QR-коды в рамках Системы быстрых платежей (СБП) выросло на 214 процентов по сравнению с сентябрем.
В абсолютном выражении в октябре было совершено 213 тысяч платежей общим объемом в 765 миллионов рублей. За время работы сервиса количество операций достигло 390 тысяч, объем — 1,67 миллиарда рублей.
В предыдущие три месяца рост числа транзакций составлял 61 процент, 62 и 57 процентов, объема совершенных покупок: 105,69 и 42 процента.
При этом опрошенные изданием эксперты отмечают, что по QR-кодам в рамках СБП пока оплачивается малая доля всех покупок в российских магазинах. Доминирующее положение среди способов оплаты по-прежнему занимают банковские карты.
СБП была разработана Центробанком в 2018 году. Годом позже в ней появилась возможность оплаты по QR-коду. В настоящий момент ее поддерживают 22 банка, разработавших специальное приложение, и 44,5 тысячи торговых точек. Банки вправе взимать с магазинов комиссию за прием оплаты через QR-код. Ее предельный размер устанавливается ЦБ и в настоящий момент равняется 0,7 процента от суммы покупки.