Россиянам собрались перечислять зарплаты по-новому

Россиянам могут начать по-новому перечислять заработные платы. В Центробанке обсуждают возможность делать это по номеру телефона через систему быстрых платежей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову.

Материалы по теме «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор Пленных не берут Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния

По ее словам, уже есть предложение запустить пилотный проект в 2022 году. Подробнее вопрос будут обсуждать в марте-апреле 2021-го. Скоробогатова отметила, что при внедрении такого сервиса нужно решить проблему защиты граждан и разработать механизм, позволяющий снизить риски.

Ранее стало известно, что россиянам с ненормированным рабочим графиком хотят увеличить количество отпускных дней. По нынешним правилам, такие работники могут рассчитывать на три дополнительных отпускных дня. Однако в Госдуме считают, что работодатели пользуются этим и считают себя вправе «дергать» сотрудников в любое время суток.

Система быстрых платежей работает в России с конца 2019 года. В ее рамках граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, оплачивать товары и услуги с помощью QR-кодов. Также у компаний появилась возможность делать платежи физлицам. Систему используют для выдачи микрозаймов, осуществления страховых возмещений и предоставления брокерских услуг.