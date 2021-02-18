Россиянам захотели увеличить отпуска за ненормированный рабочий день

Россиянам захотели увеличить количество отпускных дней. Мера коснется той части граждан, у которой ненормированный рабочий день, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Андрея Исаева.

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В настоящее время россияне с ненормированным рабочим графиком могут рассчитывать на три дополнительных отпускных дня. Но работодатели воспринимают такой график как возможность беспокоить сотрудника в любое время суток, считает Исаев. Поэтому депутаты хотят увеличить количество отпускных, чтобы «работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно, насколько ему это реально нужно в отношении работника».

В четверг, 18 февраля, депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения. Документ предусматривает создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы. Документ собираются принять до конца созыва Госдумы.

По словам Исаева, перед первым и вторым чтениями законопроект направят в регионы и ведомства на месяц для обсуждения. Ко второму чтению в документ предстоит внести большое количество поправок.