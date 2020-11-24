Медведев предложил платить россиянам за ненормированный рабочий день

Председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев захотел выплачивать материальную компенсацию за ненормированный рабочий день. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал, что Трудовой кодекс не предусматривает денежной компенсации за работу с ненормированным рабочим днем, а предусматривает дополнительные отпускные дни.

Медведев предложил больше заниматься профилактикой несчастных случаев на производствах и подумать над тем, чтобы работающие в сложных и вредных условиях россияне имели дополнительные льготы. Они могут включать сокращенное время рабочего дня или дополнительный отпуск.

Он отметил, что в России в последние годы удалось значительно снизить уровень производственного травматизма благодаря принятым властями мерам. По данным Минтруда, в 2019 году на российских производствах произошло более четырех тысяч несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что меньше, чем годом ранее.