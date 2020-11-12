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Медведев порассуждал о стоимости вакцины от коронавируса

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Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что стоимость вакцины от коронавируса еще предстоит рассчитать перед выходом на промышленное производство, однако она должна быть разумной. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

«Цена, безусловно, должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей, нужно найти баланс», — рассуждал Медведев на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса.

Также зампред Совбеза России призвал проработать вопрос о включении вакцин от COVID-19 в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и средств.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ходе пострегистрационных исследований первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не было выявлено новых побочных эффектов. По его словам, все побочные эффекты уже были перечислены в инструкции по применению в результате первой и второй фаз исследований. Они же проявились и на большой выборке в 16 тысяч человек. Негативные последствия после вакцинации возникают у 15-17 процентов граждан.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

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