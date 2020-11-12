Медведев порассуждал о стоимости вакцины от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что стоимость вакцины от коронавируса еще предстоит рассчитать перед выходом на промышленное производство, однако она должна быть разумной. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

«Цена, безусловно, должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей, нужно найти баланс», — рассуждал Медведев на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса.

Также зампред Совбеза России призвал проработать вопрос о включении вакцин от COVID-19 в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и средств.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ходе пострегистрационных исследований первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не было выявлено новых побочных эффектов. По его словам, все побочные эффекты уже были перечислены в инструкции по применению в результате первой и второй фаз исследований. Они же проявились и на большой выборке в 16 тысяч человек. Негативные последствия после вакцинации возникают у 15-17 процентов граждан.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.